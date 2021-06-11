У Луцьку відкрили консульство Литви

У Луцьку в п'ятницю, 11 червня, відкрили Почесне консульство Литовської Республіки. Дипломатична установа знаходиться на вулиці Словацького, 12, в центрі міста, повідомляє Дзеркало тижня.

На відкриття прийшли чиновники Литовської Республіки на чолі з віцеспікером Сейму Паулюсом Саударгасом і Надзвичайним і Повноважним Послом Литовської Республіки в Україні Вальдемарасом Сарапінасом, народні депутати України, почесні консули з Польщі та Чехії, міський голова Ігор Поліщук та його заступник Ірина Чебелюк, а також представники обласної влади, передає Луцька міська рада.

«Луцьк завжди був успішним в питаннях міжнародної діяльності. У Литві ми міста-партнери, з якими успішно співпрацюємо. Я сподіваюся, що з відкриттям Почесного консульства ця співпраця буде тільки поглиблюватися, ставатиме активною і приноситиме ще більше результатів. З Литовською Республікою ми тісно пов'язані історією і культурою, а тепер, я сподіваюся, ми будемо об'єднані і красивими інвестиційними проєктами, які будуть спрямовані на те, щоб наші міста розвивалися, ставали успішними та прогресували» , - зазначив міський голова.

Відвідати Почесне консульство Литовської республіки в Луцьку можна з понеділка по п'ятницю з 10 до 13 годин, а за попереднім записом в ці дні з 14 до 17 годин.