МЗС РФ прирівняло "Слава Україні!" на формі збірної до нацистської "зіги"

Міністерство закордонних справ Росії опублікувало повідомлення, де згадали про випадок, коли англійська збірна з футболу використовувала нацистське вітання на матчі в Німеччині, повідомляє Дзеркало тижня.

У Росії прирівняли до нього українське гасло «Слава Україні!» на формі збірної, яку наділи американські дипломати. ﻿Повідомлення розміщено зовнішньополітичним відомством РФ у Twitter.

«14 травня 1938 року Збірна Англії з футболу підіймає руки в нацистському вітанні на олімпійському стадіоні в Берліні в присутності Герінга, Геббельса і Гесса. 10 червня 2021. Посольство США в Україні одягає українську національну форму з вишитою українською версією «Хайль Гітлер!».

У чому зв'язок між цими подіями залишається лише гадати.