МЗС РФ прирівняло "Слава Україні!" на формі збірної до нацистської "зіги"

МЗС РФ прирівняло "Слава Україні!" на формі збірної до нацистської "зіги"

Міністерство закордонних справ Росії опублікувало повідомлення, де згадали про випадок, коли англійська збірна з футболу використовувала нацистське вітання на матчі в Німеччині, повідомляє Дзеркало тижня.

У Росії прирівняли до нього українське гасло «Слава Україні!» на формі збірної, яку наділи американські дипломати. ﻿Повідомлення розміщено зовнішньополітичним відомством РФ у Twitter.

«14 травня 1938 року Збірна Англії з футболу підіймає руки в нацистському вітанні на олімпійському стадіоні в Берліні в присутності Герінга, Геббельса і Гесса. 10 червня 2021. Посольство США в Україні одягає українську національну форму з вишитою українською версією «Хайль Гітлер!».
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У чому зв'язок між цими подіями залишається лише гадати.

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