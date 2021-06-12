У США знову критикують Байдена за "подарунок Путіну"

Американський сенатор-республіканець Тед Круз заявив, що рішення, які приймає глава Білого дому Джо Байден, найгірше позначилися на зовнішній політиці країни. Своїм коментарем він поділився в ефірі телеканалу Fox News, повідомляє Лента.Ру.

"Ми знаємо, що адміністрація Байден - Харріс стала внутрішньою катастрофою. Це була економічна катастрофа. Це була фінансова катастрофа <...> Але не було області, де б вони облажались гірше, ніж у зовнішній політиці" , - заявив політик.

Круз вважає, що відмова американського президента вводити санкції проти оператора «Північного потоку-2» стала «багатомільярдним подарунком Володимиру Путіну».

Невдалими рішеннями Білого дому сенатор також назвав фінансову підтримку палестинців і розрив угоди з Мексикою, який, на його думку, призвів до кризи на кордоні.