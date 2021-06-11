МОЗ збільшить вікові межі для вакцинації
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко не виключив розширення вікових меж для вакцинації від коронавірусної інфекції. Про це глава відомства сказав в ефірі Радіо НВ, повідомляє Кореспондент.
Зокрема, він не виключив, що в найближчому майбутньому в Україні можуть почати вакцинувати від COVID-19 підлітків.
Ляшко нагадав, що зараз в Україні вакцинації підлягають люди у віці від 18 років, оскільки в інструкціях всіх виробників вакцин, зареєстрованих в Україні, зазначено, що препарат проходив випробування на людях старших 18 років.
"Я знаю, що зараз завершилися певні клінічні випробування, і кажуть і про 15, і про 12 років і старших, що вакцина ефективна і безпечна, але поки що Україна користується реєстраційними матеріалами, які є, в них написано "від 18 років". Тому працюємо з дорослим населенням, але потенційно розуміємо, що вікова група буде розширена і на підлітків. Ми також їх будемо вакцинувати", - сказав міністр.