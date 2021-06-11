МОЗ збільшить вікові межі для вакцинації

МОЗ збільшить вікові межі для вакцинації

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко не виключив розширення вікових меж для вакцинації від коронавірусної інфекції. Про це глава відомства сказав в ефірі Радіо НВ, повідомляє Кореспондент.

Зокрема, він не виключив, що в найближчому майбутньому в Україні можуть почати вакцинувати від COVID-19 підлітків. 

Ляшко нагадав, що зараз в Україні вакцинації підлягають люди у віці від 18 років, оскільки в інструкціях всіх виробників вакцин, зареєстрованих в Україні, зазначено, що препарат проходив випробування на людях старших 18 років. 

"Я знаю, що зараз завершилися певні клінічні випробування, і кажуть і про 15, і про 12 років і старших, що вакцина ефективна і безпечна, але поки що Україна користується реєстраційними матеріалами, які є, в них написано "від 18 років". Тому працюємо з дорослим населенням, але потенційно розуміємо, що вікова група буде розширена і на підлітків. Ми також їх будемо вакцинувати", - сказав міністр.

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