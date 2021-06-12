Путін спростував інформацію про російський супутник для Ірану

Президент РФ Володимир Путін назвав "нонсенсом" та "нісенітницею" інформацію видання Washington Post про те, що Росія збирається надати Ірану супутникову систему, яка дозволить Тегерану відстежувати військові цілі, повідомляє Українська правда.

"У нас є плани співпраці з Іраном, включаючи військово-технічне співробітництво…Це просто фейкові новини. Принаймні, я нічого не знаю про це, ті, хто про це говорить, можливо, будуть знати про це більше. Це просто нонсенс, нісенітниця" , - заявив Путін в інтерв’ю NBC News.