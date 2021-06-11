Путін назвав відмінності між Байденом та Трампом

Президент Росії Володимир Путін в інтерв'ю телеканалу NBC заявив, що нинішній президент США Джо Байден радикально відрізняється від свого попередника Дональда Трампа, повідомляє РИА Новости.

Як передає телеканал, Путін заявив, що Байден "радикально відрізняється від Трампа, тому що президент Байден кар'єрний (політик). Він провів практично все своє доросле життя в політиці" .