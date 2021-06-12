Дівчина, яка зафіксувала вбивство Флойда отримала Пулітцерівську премію

Дівчина, яка зняла вбивство Джорджа Флойда, отримала спеціальну журналістську нагороду "особливу згадку" ради Пулітцерівської премії, повідомляє Інтерфакс.

За словами Пулітцерівського комітету, 18-річна Дарнелла Фрейзер була нагороджена цією нагородою за мужність, передає BBC News.

Її відео було використано як доказ в суді, який визнав поліцейського Дерека Шовіна винним у смерті Флойда за трьома пунктами звинувачення. Крім цього саме цей запис, що потрапив до інтернету, викликав масові протести за расову справедливість по всьому світу.

Фрейзер випадково побачила арешт Флойда під час прогулянки зі своїм двоюрідним братом в Міннеаполісі 25 травня 2020 року. Під час судового процесу вона повідомила, що почала записувати цей інцидент на свій телефон, тому що "бачила людину в жаху, яка благала зберегти їй життя".

Крім цього, за висвітлення подій навколо вбивства Джорджа Флойда поліцією Пулітцерівську премію отримала газета Star Tribune. Вона була відзначена в номінації "Термінові новини".

Пулітцерівська премія - найпрестижніша журналістська премія в США.