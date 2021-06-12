У Мін'юсті повідомили про мільйонні заробітки від платних камер в СІЗО

Україна заробила на платних камерах в СІЗО 4 мільйони гривень, повідомляє Телеграф.

"4 млн грн заробили слідчі ізолятори України завдяки реалізації платних камер. Кошти були отримані за користування 40 платними камерами на 100 койко-місць" , - йдеться в повідомленні прес-служби Мін'юсту в Фейсбуці.

У відомстві зазначили, що всі кошти, отримані від реалізації цієї програми йдуть на ремонт безкоштовних камер СІЗО.

За його інформацією, за ці гроші вже відремонтовано 65 камер на 406 місць, а також прогулянкові дворики та коридорні приміщення.

У коментарях до запису уточнили, що зазначені 4 мільйони були отримані з моменту початку програми, тобто з травня 2020 року.