Жителя Японії запідозрили в шпигунстві на користь РФ

Жителя Японії запідозрили в передачі Росії секретних даних про новітні розробки США в космічній галузі, повідомляє Лента.Ру.

За даними телеканалу NHK, колишній глава дослідницької компанії 70-ти річний Кадзуо Міясака протягом 30 років шпигував на користь Росії. Він міг передати російській стороні технічну літературу, що містить інформацію про експериментальний безпілотний орбітальний літак X-37B, який розробляється корпорацією «Боїнг» на замовлення Пентагону.

Нині поліція продовжує розслідування. Раніше правоохоронні органи префектури Канагава провели обшуки в будинку Міясакі. Чоловік тривалий час керував фірмою, яка займалася дослідженнями технічної літератури.

Слідство припускає, що він міг отримати доступ до баз даних, а потім передати співробітнику торгпредства Росії відомості про військові технології країни. Він нібито мав доступ до технічної літератури про безпілотники та військову розвідку.

У посольстві Росії заявили, що вивчають цю інформацію.