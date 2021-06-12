У Львові на забудовника завели справу за підробку документів

У Львові правоохоронці повідомили керівнику одного з підприємств-забудовників про підозру в підробці ряду документів для введення в експлуатацію житлового будинку без погодження з дійсним замовником будівництва, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Слідчі встановили, що у 2017 році керівник підприємства-забудовника, з метою незаконного отримання дозволу на початок проведення будівельних робіт по одному з об'єктів будівництва на території м.Львова, підробив офіційну заяву. Фігурант навмисне зазначив в ньому неправдиві відомості щодо дійсного замовника об'єкта будівництва. Після цього подав її до Державної архітектурно-будівельної інспекції України" , - вказується в повідомленні прес-служби Національної поліції України.

На підставі підробленої заяви зазначеному підприємству-забудовнику було видано дозвіл про початок будівельних робіт, в якому відомості про замовника будівництва не відповідали дійсності.

Надалі підозрюваний за попередньою змовою з іншими особами підробив ще ряд офіційних документів, без узгодження з дійсним замовником будівництва. На підставі цих документів було введено в експлуатацію житловий будинок на території м Львів.

За місцем знаходження зазначеного підприємства-забудовника, а також місця проживання його керівника слідчі провели обшуки, в ході яких вилучили документи, що мають значення для досудового розслідування. Проводяться слідчо-розшукові дії щодо встановлення можливих інших кримінальних злочинів.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Згідно ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України (підробка документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) і ч. 1 ст. 366 КК України (службове підроблення) підозрюваному може загрожувати до п'яти років позбавлення волі. Досудове розслідування триває