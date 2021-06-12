МВС України розширить свій авіапарк

Державна служба надзвичайних ситуацій планує закупити у ДП "Антонов" два літаки Ан-178 і літак Ан-32 (П) на чотири млрд грн, ще три - Нацгвардія у Харківського авіазаводу, повідомляє Кореспондент.

Про це в п'ятницю, 11 червня, розповіли в Міністерстві внутрішніх справ.

"У системі МВС закупівлю літаків виробництва ДП" Антонов "планує ГСЧС. У ГСЧС розроблені проєкти двох постанов Кабінету міністрів: для закупівлі під держгарантії на 470 млн грн літака Ан-32П; для закупівлі під держгарантії в сумі 3,53 млрд грн двох літаків Ан -178-100Р", - заявили в МВС.

У ГСЧС працюють над документами для проведення закупівлі, відзначають в МВС. Крім того, Національна гвардія зацікавлена ​​придбати три літаки Ан-74Т-200А виробництва ДП "Харківське державне авіаційно-виробниче підприємство". Це буде можливо в разі виділення додаткових асигнувань з держбюджету, підкреслили в МВС.

ДП "ХДАВП" - одне з двох серійних літакобудівних підприємств України. Може виробляти літаки Ан-74 та Ан-140. Підприємство має борг 3,7 млрд грн і не підлягає приватизації.

Ан-74 - легкий транспортний літак з реактивними двигунами. Призначений для льодової розвідки та транспортних перевезень. Може бути переобладнаний у вантажний та санітарний літак.

Ан-178 - середній транспортний літак ДП "Антонов". Призначений для транспортування особового складу і вантажів посадковим і парашутним способом. Максимальне навантаження літака - 18 тонн. З вантажем в 16 тонн здатний пролетіти 1260 км.