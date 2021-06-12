Вчені виявили серйозний вплив COVID-19 на мозок

Американські вчені з Клініки Клівленда виявили механізм, за допомогою якого коронавірусна інфекція може надавати тривалий вплив на функцію мозку, повідомляє Лента.Ру.

Про це йдеться на сайті медичного центру Клініки Клівленда. Фахівцями за допомогою штучного інтелекту були вивчені дані пацієнтів з хворобою Альцгеймера і COVID-19. Вчені виміряли близькість між генами і білками пацієнтів з SARS-CoV-2 і генами та білками, пов'язаними з декількома неврологічними захворюваннями. Також були проаналізовані генетичні фактори, які дозволили Коронавіруси інфікувати тканини та клітини мозку.

Відзначається, що дослідники виявили «шляхи, по яких COVID-19 може привести до деменції, подібної хвороби Альцгеймера». Фахівцями були вивчені потенційні асоціації між COVID-19 і нейрозапаленням, а також пошкодженням мікросудин головного мозку, які є ознаками хвороби Альцгеймера. Вони виявили, що інфекція SARS-CoV-2 значно змінила маркери хвороби Альцгеймера, залучені в запалення мозку.

У лютому дослідники виявили зв'язок між невиліковною хворобою Альцгеймера і тяжким перебігом COVID-19. Виявилося, що ген ApoE4, що збільшує ризик синильної деменції, також підсилює сприйнятливість людини до коронавірусу. Крім того, з'ясувалося, що противірусний препарат ремдесівір знижував вірусне навантаження в астроцитах та запобігав загибелі клітин, а також процеси нейродегенерації.