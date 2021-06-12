Батьки Протасевича попросили Меркель про допомогу
Батьки білоруського опозиційного журналіста Романа Протасевича, який перебуває в ув'язненні в Мінську, попросили канцлера Німеччини Ангелу Меркель заступитися за нього та інших політичних в'язнів у Білорусі, повідомляє Deutsche Welle.
Це прохання вони висловили в інтерв'ю німецькій газеті Bild, опублікованому в суботу, 12 червня.
"Ми дуже просимо вас допомогти нам, щоб всі невинні вийшли з тюрем на волю. Кожен новий день, немає, кожну годину коштує життя невинним, в тому числі дітям", - сказали Наталя і Дмитро Протасевич, звертаючись через німецьких журналістів до глави уряду ФРН.