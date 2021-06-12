Словаччина не буде додатково замовляти у Росії Супутник V

Міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок заявив, що влада країни не має наміру додатково закуповувати російську вакцину від коронавірусу COVID-19, повідомляє Новое время.

«Сьогодні ми бачимо, що кількість тих, хто хотів би пройти вакцинацію Супутником, значно знизилося» , - заявив міністр, передає видання Slovensko.

Глава МЗС зазначив, що на складах ще є 200 тисяч доз російської вакцини, в той час, як інтерес зробити ним щеплення виявили близько 6 тисяч осіб.