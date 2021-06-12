Novavax заявила про ефективність своєї вакцини від штаму з ПАР

Компанія Novavax Inc заявила, що її експериментальна вакцина проти COVID-19 показала імунну відповідь і захист від варіанту коронавірусу, вперше виявленого в Південній Африці, повідомляє Українська правда.

Вакцина NVX-CoV2373 проходить кілька випробувань, але ще не отримала дозволу на використання в будь-якій країні, передає Reuters.

Novavax повідомила, що дослідження на мишах та бабуїнах показали, що інша вакцина, спеціально націлена на південноафриканський варіант, нині відомий як "Бета", викликала імунну відповідь і захист, і очікується, що восени будуть проведені подальші клінічні випробування вакцини, яка орієнтована на "Бета ".

Компанія повідомила, що тестування сироватки крові 30 учасників проміжного випробування, які отримали обидві дози NVX-CoV2373, виявило стійкі реакції антитіл на вихідну версію коронавірусу, а також на варіанти "Альфа" і "Бета".

Однак, за словами Novavax, реакція на варіант "Бета" була дещо меншою.

Європейське агентство з лікарських засобів почало безперервний огляд вакцини Novavax в лютому. Очікується, що в поточному кварталі будуть опубліковані дані його основного дослідження в США та Мексиці.