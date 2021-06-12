В ЄС порадили Україні бути акуратнішою в оподаткуванні

Необдумане оподаткування в Україні може не тільки спустошити скарбницю і відлякати інвесторів, але і зіграти на руку Росії. Про це в п'ятницю, 11 червня, говориться в матеріалі The Brussels Times, повідомляє Кореспондент.

"На зміну боротьбі з корупцією приходить боротьба з великим і середнім бізнесом, паритетне оподаткування замінюється посиленням податкового навантаження, судова система, як зазначила ПАРЄ, замінюється рішеннями апарату президента і чиновників. Засоби Заходу, виділені на боротьбу з COVID-19, як і раніше використовуються не за призначенням з присмаком корупції. І все це відбувається в країні, яка дає відсіч агресору на її східному кордоні" , - пише видання.

У статті згадується законопроєкт №5600, який на думку експертів, може перетворити Україну в податкового рекордсмена.

"Можна згадати випадок з TIU, канадською компанією з виробництва зеленої енергії. Керівництво TIU інвестувало понад $ 65 млн в Україні, побудувавши чотири електростанції на сонячній енергії, перш ніж вона стала жертвою рейдерської атаки. Кульмінацією дії уряду по введенню масових обмежень для бізнесу стала податкова реформа, яку український парламент готується прийняти. Якщо податковий закон, представлений в місцевий парламент минулого тижня, буде прийнятий, комбіноване оподаткування підприємств може бути найвищим у світі" , - заявило видання.

Таке непродумане оподаткування тільки спустошить казну, що зіграє на руку Росії, вважають автори матеріалу.

"Чи розуміють це в Україні ті, хто звертається за допомогою до Заходу? По ідеї, вони повинні насамперед допомогти собі. Тому що економіка, ослаблена бойовими діями, стане ще слабшою. Зусиллями українських чиновників інтеграція української та європейської економік буде зведена до нуля" , - пише The Brussels Times.

У статті наголошується, що ЄС уважно оцінює досягнення і вирішення своїх потенційних членів в зміцненні їх власної економіки, скорочення безробіття, підвищенні прозорості та стабільності в оподаткуванні, захисту місцевих і іноземних інвесторів, а також вживає заходів проти корупції.