Лідери G7 домовилися боротися з новими пандеміями

Лідери Великої сімки підпишуть декларацію для уникнення повторення пандемії COVID-19 шляхом реформування Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), скорочення термінів розробки вакцини, а також розробки ефективних методів лікування і засобів діагностики, повідомляє Кореспондент.

Про це в суботу, 12 червня, інформувало видання The National News. Вказується, що документ буде мати однойменну назву з англійським містечком, де проводиться зустріч лідерів G7, - "Декларація Карбіс-Бей".

"Група семи спільно з лідерами Австралії, Південної Кореї та Південної Африки, а також Генеральним секретарем ООН Антоніо Гутеррішем зобов'язалася забезпечити захист світу від майбутніх загроз коронавірусу" , - йдеться в публікації.

У декларації містяться рекомендації про те, як урядам та інші організації можуть швидко відреагувати на нові спалахи.

"Згідно зі стратегією, країни зосередять свою увагу на скороченні часу, необхідного для розробки та ліцензування вакцин, а також методів лікування і діагностики будь-яких майбутніх захворювань. Країни також взяли зобов'язання зміцнити глобальні мережі епіднагляду і підтримати реформування ВООЗ" , - йдеться в публікації.

Підтримку декларації висловив і генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Ми вітаємо "Декларацію Карбіс-Бей" у сфері охорони здоров'я, зокрема, тому, що світ починає відновлюватися від пандемії COVID-19. Разом ми повинні створити знаковий і колективну відповідь пандемії COVID-19 і знайти спільні рішення щодо усунення виявлених пробілів" , - заявив він.

"Країни, які можуть виробляти вакцини сьогодні або будуть в змозі робити це при належній підтримці, повинні об'єднатися в цільову групу з надзвичайних ситуацій за підтримки глобальних організацій, Глобального альянсу з вакцин та імунізації, міжнародних фінансових інститутів, а також укласти угоду з фармацевтичною промисловістю, щоб мати можливість визначити цей глобальний план вакцинації та реалізувати його" , - зазначив Гутерріш.

За його словами, в іншому випадку існує ризик того, що у світі, який розвивається вірус буде поширюватися як лісова пожежа, а ризики мутації та появи нових варіантів можуть підірвати зусилля розвинених країн, які нині вживаються для вакцинації населення.

Крім того, повідомляється, що для боротьби з поширенням коронавірусу через тварин в Британії створять Центр з виробництва та інновацій вакцин для тварин, на його створення країна виділила 10 млн фунтів стерлінгів.

Повний текст декларації буде опублікований в завершальний день саміту 13 червня разом з підсумковим комюніке.