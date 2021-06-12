Рейтинг кращих авто, які відрізняються надійністю

Деякі люди все життя їздять на автомобілях однієї марки, і однією з причин цього є надійність їх машин. Проте є і такі, в кого авто постійно в ремонті, і на це витрачається багато грошей та нервів, повідомляє Обозреватель.

Щоб не проходити шлях останніх, варто наперед проаналізувати, які компанії роблять надійні автомобілі, а які – навпаки. Сайт What Car﻿ зібрав список із марок, чиї автомобілі віком від 6 до 20 років майже не ламаються і є дуже надійними.

5. Honda

Honda CR-V – найбільш надійний великий позашляховик. Джерело: Вікіпедія

Honda отримала від сайту у рейтингу надійності 91,6%. Такий показник їй допомогли отримати три моделі: Jazz (2008-2015) – другий за надійністю малий автомобіль, Civic (2012-2017) – другий найкращий сімейний автомобіль та CR-V (2012-2018) – найкращий великий позашляховик. Останній розділив позицію з Toyota RAV4 – обидва отримали у рейтингу надійності 100%. Власники цих авто розповіли, що не мали жодної поломки в попередньому році.

4. Suzuki

Suzuki Swift визнали одним з найнадійніших невеликих авто. Джерело: Вікіпедія

Автомобілі Suzuki отримали 91,9% у рейтингу надійності. Модель Swift (2010-2017) – одна з найнадійніших невеликих машин, рейтинг якої склав 95,1%. Також дуже надійними визнали SX4 S-Cross та Vitara, які виходять з 2013 та 2015 років відповідно.

3. Toyota

Toyota RAV4 отримав у рейтингу надійності 100%. Джерело: Вікіпедія

Машини Toyota дозволили набрати їй у рейтингу надійності 92,2%. RAV4 (2013-2019) отримав у рейтингу 100%, а попередня його версія (2006-2012) – 95,7%. Мініатюрний Yaris Hybrid (2011-2020) також виявився бездоганним, набравши 100% і продемонструвавши довговічність гібридної технології Toyota.

2. Кіа

Kia Picanto дуже надійна, але має проблеми з акумулятором. Джерело: Вікіпедія

Кіа у рейтингу надійності набрала 92,7%. Її модель Picanto (2011-2017) отримала 98,5%. Власники машини розповіли, що єдиною проблемою є акумулятор. Більша модель Ceed (2012-2018) також досить довговічна і набрала 94,2%.

1. Lexus

Lexus CT – друга найнадійніша модель серед електрокарів та гібридів. Джерело: Вікіпедія

Автомобілі від Lexus визнали найбільш надійними. Марка набрала у рейтингу надійності 96,0%. Більшість їх моделей є гібридами, а це означає, що вони більш складні, ніж авто зі звичайними двигунами. І цей факт робить показник їх надійності ще більш вражаючим. Модель CT, яка виходить з 2011 року, є другою за рейтингом моделлю в класі електричних/гібридних машин з 98,0%, а IS, яка виходить з 2013 року, розташована одразу за нею з 97,6%.