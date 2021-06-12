Курс валют НБУ на 12 июня
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в субботу, 12 июня 2021 года
Курс доллара, по сравнению с 11 июня, не изменился и составил 27.11 за 1 доллар. Курс доллара остается неизменным с 12 июня 2021 года.
Евро не изменился, и его курс составил 32.99 за 1 евро. Курс евро остается неизменным с 12 июня 2021 года.
Курс рубля остается стабильным на уровне 3.76 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 12 июня 2021 года.
Курс фунта стерлингов не изменился и составил 38.24 за 1 фунт стерлингов. Курс фунта стерлингов остается неизменным с 12 июня 2021 года.
Швейцарский франк не изменился, и его курс составил 30.24 за 1 швейцарский франк. Курс швейцарского франка остается неизменным с 12 июня 2021 года.
Польский злотый не изменился, и его курс составил 7.37 за 1 польский злотый. Курс польского злотого остается неизменным с 12 июня 2021 года.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|27.106800
|EUR
|Евро
|32.989000
|RUB
|Рубль
|0.375710
|GBP
|Фунт стерлингов
|38.243600
|CHF
|Швейцарский франк
|30.239600
|PLN
|Польский злотый
|7.366400