Названий спосіб розпізнати рак по голосу

Британський лікар Жан-П'єр Жіннон назвав спосіб розпізнати онкологічне захворювання по голосу. Про це пише Express, повідомляє Лента.Ру.

За словами медика, на рак щитовидної залози може вказувати незрозуміла хрипота. Він підкреслив, що такий стан не можна ігнорувати.

"Якщо вона залишається і не проходить через три тижні, зверніться за допомогою до лікаря", - сказав лікар.

При цьому Жіннон зазначив, що до хрипоті може привести і звичайна бактеріальна інфекція.

Також лікар закликав звертати увагу на такі симптоми, як поява шишки поруч з гортанню, опухлі лімфовузли на шиї, труднощі при ковтанні, утруднене або хрипке дихання. Кожен з них може свідчити про рак щитовидної залози, попередив Жіннон.

Також труднощі з ковтанням їжі і рідин можуть свідчити про онкологічне захворювання стравоходу. Однак, за словами лікаря, деякі складності в прийомі твердої їжі пов'язані не з раком, а з механічним проходженням їжі через стравохід.