Королева влаштувала прийом для лідерів G7
Королева Великобританії Єлизавета II зустрілася з лідерами країн Групи семи, повідомляє Кореспондент.
Королеву на зустрічі з лідерами G7 в Eden Project супроводжували принц Уельський, герцогиня Корнуольська, герцог і герцогиня Кембриджські.
Як відомо, лідери G7 зібралися на саміт у британському графстві Корнуолл.
Офіційні зустрічі почнуться 12 червня. Більшість зустрічей у рамках саміту пройде за закритими дверима, але за підсумками саміту буде опубліковано спільне комюніке.
В останній день саміту 13 червня очікується пресконференція прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона.