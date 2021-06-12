Королева влаштувала прийом для лідерів G7

Королева Великобританії Єлизавета II зустрілася з лідерами країн Групи семи, повідомляє Кореспондент.

Королеву на зустрічі з лідерами G7 в Eden Project супроводжували принц Уельський, герцогиня Корнуольська, герцог і герцогиня Кембриджські.

Як відомо, лідери G7 зібралися на саміт у британському графстві Корнуолл.

Офіційні зустрічі почнуться 12 червня. Більшість зустрічей у рамках саміту пройде за закритими дверима, але за підсумками саміту буде опубліковано спільне комюніке.

В останній день саміту 13 червня очікується пресконференція прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона.