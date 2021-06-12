За добу в Україні 1 274 нових COVID-випадків

Станом на 12 червня, в Україні зафіксовано 1 274 нових випадків захворювання на COVID-19. Найбільше у місті Київ - 215, повідомляє РБК-Україна.

Крім того, серед "лідерів" по захворюваності на коронавірус Харківська область (104), Київська (102), Львівська (84) та Донецька (84) області.

Загалом за добу госпіталізували 709 осіб, померли - 69, одужали - 4 905 людей.

Крім того, за добу протестовано: методом ПЛР – 26 999 осіб, методом ІФА – 10 910 осіб, експрес-тестами – 16 912 осіб.