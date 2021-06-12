Путин сравнил Байдена и Трампа
Президент России Владимир Путин сравнил двух последних американских президентов - действующего Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа, повідомляє Кореспондент.
По его словам, Байден
"радикально отличается от Трампа, потому что президент Байден карьерный, он провел практически всю свою взрослую жизнь в политике".
"Это другой тип человека, и я очень надеюсь, что да, есть некоторые преимущества, некоторые недостатки, но не будет никаких импульсивных движений от имени действующего президента США", - сказал Путин в интервью NBC News.
В ответ на вопрос ведущего, касающийся оскорбительного заявления президента США Байдена, который в одном из интервью согласился, что Путина можно называть "убийцей", президент России сказал:
"За время моего пребывания в должности я привык к нападкам со всех сторон и из всех областей под всевозможными предлогами и причинами, разного калибра и жестокости, и ничто из этого меня не удивляет".
Трампа же Путин считает незаурядным человеком.
"Даже сейчас я считаю, что бывший президент США мистер Трамп - экстраординарная личность, талантливая личность, иначе он не стал бы президентом США", - сказал Путин.
"Он яркая личность. Он может тебе нравиться или нет. И хотя он не принадлежал к американскому истеблишменту, он не был раньше частью большой политики, и кому-то это нравится, кому-то не нравится, но это факт", - добавил он.