Путин сравнил Байдена и Трампа

Президент России Владимир Путин сравнил двух последних американских президентов - действующего Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа, повідомляє Кореспондент.

По его словам, Байден "радикально отличается от Трампа, потому что президент Байден карьерный, он провел практически всю свою взрослую жизнь в политике" .

"Это другой тип человека, и я очень надеюсь, что да, есть некоторые преимущества, некоторые недостатки, но не будет никаких импульсивных движений от имени действующего президента США" , - сказал Путин в интервью NBC News.

В ответ на вопрос ведущего, касающийся оскорбительного заявления президента США Байдена, который в одном из интервью согласился, что Путина можно называть "убийцей", президент России сказал:

"За время моего пребывания в должности я привык к нападкам со всех сторон и из всех областей под всевозможными предлогами и причинами, разного калибра и жестокости, и ничто из этого меня не удивляет".

Трампа же Путин считает незаурядным человеком.

"Даже сейчас я считаю, что бывший президент США мистер Трамп - экстраординарная личность, талантливая личность, иначе он не стал бы президентом США" , - сказал Путин.