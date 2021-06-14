Інфекціоніст розвіяв міф про можливість заразитися ВІЛ від комара

Міф про можливість людини заразитися вірусом імунодефіциту людини від укусу комара розвіяв головний позаштатний спеціаліст з проблем діагностики та лікування ВІЛ-інфекції в Підмосков'ї Олександр Пронін, повідомляє Лента.Ру.

За його словами, перш за все необхідно знати, які є шляхи інфікування ВІЛ. Всього їх три.

"При попаданні крові, що містить вірус, в кровоносне русло здорової людини в першу чергу, звичайно ж, мова йде про контакти з кров'ю при використанні загального інструментарію при спільному вживанні психоактивних речовин в немедичних цілях, інакше кажучи, наркотики", - розповів Пронін.

Другий варіант передачі - при незахищеному статевому контакті. При цьому, тут ймовірність зараження залежить від усвідомлених ризиків: чим більше сексуальних партнерів і незахищених контактів, тим вище ризик. Спільне вживання наркотиків також веде до більш ризикованої поведінки, в порівнянні з наслідками прийняття неін'єкційних психоактивних речовин. Це також може спричинити зміну статевої поведінки.

Останній спосіб - від матері дитині. Однак зараз є відпрацьовані методи й алгоритми профілактики такого захворювання - укупі з широким антиретровірусних лікувань така передача ВІЛ-інфекції зводиться до мінімуму і діти народжуються здоровими, розповів Пронін. Інших шляхів, підкреслив інфекціоніст, не існує.