Інфекціоніст розвіяв міф про можливість заразитися ВІЛ від комара

Інфекціоніст розвіяв міф про можливість заразитися ВІЛ від комара

Міф про можливість людини заразитися вірусом імунодефіциту людини від укусу комара розвіяв головний позаштатний спеціаліст з проблем діагностики та лікування ВІЛ-інфекції в Підмосков'ї Олександр Пронін, повідомляє Лента.Ру.

За його словами, перш за все необхідно знати, які є шляхи інфікування ВІЛ. Всього їх три.

"При попаданні крові, що містить вірус, в кровоносне русло здорової людини в першу чергу, звичайно ж, мова йде про контакти з кров'ю при використанні загального інструментарію при спільному вживанні психоактивних речовин в немедичних цілях, інакше кажучи, наркотики", - розповів Пронін.

Другий варіант передачі - при незахищеному статевому контакті. При цьому, тут ймовірність зараження залежить від усвідомлених ризиків: чим більше сексуальних партнерів і незахищених контактів, тим вище ризик. Спільне вживання наркотиків також веде до більш ризикованої поведінки, в порівнянні з наслідками прийняття неін'єкційних психоактивних речовин. Це також може спричинити зміну статевої поведінки.

Останній спосіб - від матері дитині. Однак зараз є відпрацьовані методи й алгоритми профілактики такого захворювання - укупі з широким антиретровірусних лікувань така передача ВІЛ-інфекції зводиться до мінімуму і діти народжуються здоровими, розповів Пронін. Інших шляхів, підкреслив інфекціоніст, не існує.

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