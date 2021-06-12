В Україні запрацювали понад 50 центрів вакцинації

В Україні запрацювали понад 50 центрів масової вакцинації від коронавірусу. Пункти вакцинації, які працюватимуть на вихідних, відкрилися в 15 регіонах і Києві, повідомляє РБК-Украина.

У центрах вакцинації можна отримати щеплення від коронавірусу вакциною CoronaVac компанії Sinovac Biotech. Їх робитимуть мобільні медичні бригади.

У центрах вакцинують тих людей, які записалися через додаток "Дія".

Центри вакцинації відкрилися: