Байден готувався до зустрічі з Путіним на брифінгах із розвідки

Велика частина підготовки президента США Джо Байдена до зустрічі з його російським колегою Володимиром Путіним відбулася під час щоденних брифінгів із розвідки, повідомляє Новое время.

На цих брифінгах провідною постаттю став директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) Вільям Бернс — колишній посол США в Москві, який працював на держсекретаря Джеймса Бейкера під час розпаду Радянського Союзу. Він та виступають за те, щоб повернутися до стримування дій Росії "в умовах холодної війни".

"Куди б Путін не пішов, він повинен зустрічати опір" , — заявив високопоставлений чиновник адміністрації президента США.

Журнал пише, що Байден планує жорсткі переговори з президентом Росії в Женеві. Мета полягає в тому, аби послабити напруженість і забезпечити передбачуваність для обох сторін, "приборкавши авантюризм Путіна".

Байден і Путін зустрінуться в Женеві 16 червня на віллі Ла Гранж.