Тимошенко оскаржить рішення ЦВК про відмову в проведенні референдуму

Партія "ВО" Батьківщина "має намір через суд домагатися від Центральної виборчої комісії реєстрації ініціативної групи з референдуму про продаж землі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як заявила лідер "Батьківщини", нардеп Юлія Тимошенко, "проголосували маріонетки в ЦВК, які отримали від вищих посадових осіб держави пряму команду не допустити референдуму проти розпродажу сільськогосподарської землі".

"Нам всім стало очевидно, що немає в країні ніякого народовладдя, немає ніякого закону про референдум, який можна провести за народною ініціативою. Пославшись на формальні і суто надумані причини, 10 членів ЦВК, які представляють монобольшінство, відмовили одинадцяти-тисячним ініціативній групі в праві організувати всенародний референдум на захист землі" , - підкреслила політик.

Вона нагадала, що за соціологічними дослідженнями, проведення волевиявлення про заборону розпродажу землі підтримують понад 77% українців. Однак влада нехтує думкою народу, тому "Батьківщина" буде продовжувати боротьбу.

"Незаконне рішення ЦВК ми в найближчі дні будемо оскаржувати в суді. Так ми перевіримо, чи відбулася реформа судочинства, чи може суд відновити справедливість ... Ми не здамося і не зупинимося. До осені ми будемо боротися в судах, а восени будемо звертатися до людей і разом вирішувати, що робити, коли влада діє проти волі народу, проти майбутнього держави, проти національних інтересів ", - запевнила лідер" Батьківщини ".

11 червня ЦВК відмовила в реєстрації ініціативної групи з підготовки референдуму про продаж землі сільськогосподарського призначення. Причинами відмови ЦВК назвала ряд порушень в ході створення ініціативної групи, зокрема, в списках учасників зборів 47 осіб включені в нього двічі, також в списках вказані відомості про 19 померлих, навпроти прізвищ яких проставлені підписи.

ЦВК також вказала, що вже зареєструвала одну ініціативну групу з підготовки референдуму про ринок землі, і її формулювання питання по суті збігається з тим, що хоче ставити на референдум група "Батьківщини", тому останньої було відмовлено.

"Батьківщина" має намір поставити на референдум питання в такому формулюванні: "Чи підтримуєте ви заборону продажу земель сільськогосподарського призначення будь-якого, крім держави Україна?"