Вітренко прокоментував обшуки в Нафтогазі

Глава Нафтогазу Юрій Вітренко під час візиту до Вашингтона прокоментував обшуки в компанії у справі про несплату ПДВ на 2,7 млрд грн за російський газ, повідомляє Кореспондент.

"З одного боку, Державна фіскальна служба постійно перевіряє Нафтогаз. Тобто, нічого дивного в тому, що відбувається чергова перевірка окремих питань немає. З іншого боку, дійсно, в такий спосіб (обшуки - ред.) виглядає відносно незвичним" , - сказав він.

За його даними від підлеглих у Києві, ДФС вважає, що компанія була недостатньо відкритою в минулому, не надавала необхідних документів і пояснень.

"Цього разу я особисто забезпечу максимальну відкритість, щоб ми надали всі необхідні документи і пояснення. Я сподіваюся, таким відкритим способом ми зробимо так, щоб не було ніяких проблем щодо об'єктивного розслідування цієї конкретної ситуації, і в майбутньому щоб не було недовіри до діяльності компанії" , - зазначив Вітренко.

Він наголосив на важливості того, щоб ніхто не міг використовувати якісь політичні спекуляції навколо Нафтогазу як виправдання, наприклад, подальшого будівництва Північного потоку-2, або виправдання деприватизації.

За словами Вітренка, важливо також не допустити "затемнення" українського питання у відносинах з США політичними спекуляціями навколо Нафтогазу.

Глава НАК пообіцяв забезпечити все необхідне для об'єктивного розслідування.