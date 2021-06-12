Прогнози на виступ збірної України на Євро-2020
Відомі тренери та екс-футболісти поділилися своєю думкою про те, чого чекати від української збірної на Євро-2020, який стартував 11 червня, повідомляє УНИАН.
Голова Комітету національних збірних УАФ, екс-тренер збірної України Мирон Маркевич:
"Хотів би бачити збірну України в півфіналі чемпіонату Європи. Потрібно ставити високу планку. При вдалому збігу обставин і супутньому фарті можна поборотися за місце в четвірці найкращих збірних континенту. Але тут дуже важливо уникнути травм, оскільки для нас це може стати проблемою".
"Чи можемо ми обіграти Нідерланди? Чому ні? Найчастіше перша гра проходить приблизно в рівній боротьбі. Зрозуміло, що з господарями буде непросто, але не так зараз страшний чорт, як його малюють", - також сказав Маркевич, якого цитує офіційний сайт УАФ
Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу:
"Україна зараз конкурентоспроможна збірна. У ній багато гравців, які грають за топ-клуби Західної Європи. Власне, всі гравці атаки. У захисті є гравці з УПЛ. Це збалансована команда з хорошим потенціалом. Вона, безумовно, вийде з групи", - передає слова тренера gsp.ro.
"Україна зараз конкурентоспроможна збірна. У ній багато гравців, які грають за топ-клуби Західної Європи. Власне, всі гравці атаки. У захисті є гравці з УПЛ. Це збалансована команда з хорошим потенціалом. Вона, безумовно, вийде з групи", - передає слова тренера gsp.ro.
Екс-тренер "Ворскли", "Іллічівця" та інших клубів Микола Павлов:
"Хотів би відзначити мікроклімат в колективі. П'ять років тому зі збірної раз по раз виходили якісь негативні новини, а сьогодні такого немає. Для мене це найважливіше".
"Я підтримував Шевченка з перших днів, тому що знав його професійні та людські якості. Знав, який він сім'янин, і бачив, як по-батьківськи він ставиться до хлопців. За цей час він набрався ще більшого досвіду - і тренерського, і життєвого. Тому я впевнений в одному: соромно за команду нам не буде, якими б не були її результати. Звичайно, я сподіваюся, що нам вдасться вийти з групи", - наводить слова Павлова zbirna.com.
Екс-футболіст збірної України Євген Левченко:
"Україна дасть бій Нідерландам. Індивідуально голландці сильніші, але командно, тактично цього суперника можна придавити. Важливо не пропустити першими. Хочу зауважити, що ця команда де Бура - абсолютно не топова. Коли ж ще обігравати таку збірну Нідерландів,як не зараз?".
"Мінімально я розраховую на нічию, але як бонус - перемогу, але в цілому потрібно пам'ятати, що суперник у стартовому поєдинку Євро-2020 все-таки сильніший за збірну України", - поділився своїми очікуваннями від стартового матчу "жовто-синіх" Левченко, передає footboom.com.
Головний тренер "Руху" Іван Федик:
"На півфінал чемпіонату Європи ми можемо розраховувати. Це моя думка І вона грунтується на хорошій, якісній роботі тренерського штабу і футболістів. Бачу, що збірна України в оптимальному стані підійде до офіційних матчів", - цитує Федика Sport Arena.
Екс-футболіст збірної України Сергій Назаренко:
"Мені дуже хочеться, щоб голосно про себе заявила вся наша команда. І передумови для цього є: збалансований склад, потужна середня лінія, кваліфікований тренерський штаб. Сподіваюся, що з мотивацією також не буде ніяких проблем і з першочерговим завданням - виходом з групи, наші хлопці впораються", - сказав Назаренко сайту meta-ratings.com.ua.
Збірна України на Євро-2020: що потрібно знати
- За результатами жеребкування Євро-2020 збірна України отримала в суперники Нідерланди, Австрію, а також Північну Македонію. Був опублікований календар матчів збірної України.
- Українська збірна проведе один матч в Амстердамі і два - в Бухаресті. Матчі пройдуть з глядачами.
- Перед чемпіонатом збірна України провела три спаринги: 23 травня ледь не програла збірній Бахрейну, 3 червня перемогла Північну Ірландію, а 7 червня розгромила Кіпр.
- 1 червня тренерський штаб збірної оголосив заявку команди на Євро-2020.
- 6 червня була представлена форма збірної України, в якій команда виступить на Євро.
- На Євро-2020 збірній України не зможе допомогти форвард Жуніор Мораєс, який надовго вибув через травму. Також через травми в заявку не змогли потрапити Віталій Буяльський, Євген Коноплянка, Віктор Коваленко і Володимир Шепелєв.