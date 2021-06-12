Прогнози на виступ збірної України на Євро-2020

Відомі тренери та екс-футболісти поділилися своєю думкою про те, чого чекати від української збірної на Євро-2020, який стартував 11 червня, повідомляє УНИАН.

Голова Комітету національних збірних УАФ, екс-тренер збірної України Мирон Маркевич:

"Хотів би бачити збірну України в півфіналі чемпіонату Європи. Потрібно ставити високу планку. При вдалому збігу обставин і супутньому фарті можна поборотися за місце в четвірці найкращих збірних континенту. Але тут дуже важливо уникнути травм, оскільки для нас це може стати проблемою".

"Чи можемо ми обіграти Нідерланди? Чому ні? Найчастіше перша гра проходить приблизно в рівній боротьбі. Зрозуміло, що з господарями буде непросто, але не так зараз страшний чорт, як його малюють" , - також сказав Маркевич, якого цитує офіційний сайт УАФ

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу:

"Україна зараз конкурентоспроможна збірна. У ній багато гравців, які грають за топ-клуби Західної Європи. Власне, всі гравці атаки. У захисті є гравці з УПЛ. Це збалансована команда з хорошим потенціалом. Вона, безумовно, вийде з групи"﻿, - передає слова тренера gsp.﻿ro.

"Україна зараз конкурентоспроможна збірна. У ній багато гравців, які грають за топ-клуби Західної Європи. Власне, всі гравці атаки. У захисті є гравці з УПЛ. Це збалансована команда з хорошим потенціалом. Вона, безумовно, вийде з групи", - передає слова тренера gsp.﻿ro .

Екс-тренер "Ворскли", "Іллічівця" та інших клубів Микола Павлов:

"Хотів би відзначити мікроклімат в колективі. П'ять років тому зі збірної раз по раз виходили якісь негативні новини, а сьогодні такого немає. Для мене це найважливіше".

"Я підтримував Шевченка з перших днів, тому що знав його професійні та людські якості. Знав, який він сім'янин, і бачив, як по-батьківськи він ставиться до хлопців. За цей час він набрався ще більшого досвіду - і тренерського, і життєвого﻿. Тому я впевнений в одному: соромно за команду нам не буде, якими б не були її результати. Звичайно, я сподіваюся, що нам вдасться вийти з групи", - наводить слова Павлова zbirna.﻿com .

Екс-футболіст збірної України Євген Левченко:

"Україна дасть бій Нідерландам. Індивідуально голландці сильніші, але командно, тактично цього суперника можна придавити. Важливо не пропустити першими. Хочу зауважити, що ця команда де Бура - абсолютно не топова. Коли ж ще обігравати таку збірну Нідерландів,як не зараз?".

"Мінімально я розраховую на нічию, але як бонус - перемогу, але в цілому потрібно пам'ятати, що суперник у стартовому поєдинку Євро-2020 все-таки сильніший за збірну України", - поділився своїми очікуваннями від стартового матчу "жовто-синіх" Левченко, передає footboom.﻿com .

Головний тренер "Руху" Іван Федик:

"На півфінал чемпіонату Європи ми можемо розраховувати. Це моя думка І вона грунтується на хорошій, якісній роботі тренерського штабу і футболістів. Бачу, що збірна України в оптимальному стані підійде до офіційних матчів" , - цитує Федика Sport Arena.

Екс-футболіст збірної України Сергій Назаренко:

"Мені дуже хочеться, щоб голосно про себе заявила вся наша команда. І передумови для цього є: збалансований склад, потужна середня лінія, кваліфікований тренерський штаб. Сподіваюся, що з мотивацією також не буде ніяких проблем і з першочерговим завданням - виходом з групи, наші хлопці впораються", - сказав Назаренко сайту meta-ratings.﻿com.ua .

Збірна України на Євро-2020: що потрібно знати