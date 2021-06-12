Ані Лорак ледь не втратила свого бізнесу

Українська співачка Ані Лорак, яка раніше натякнула, що Костянтин Меладзе пропонував їй потрапити в шоу-бізнес через інтим, ледь не втратила свій бізнес. Після скандального висловлювання її компанія опинилася під загрозою – податкова служба ініціювала ліквідацію бізнесу співачки "Ані Лорак Продакшн, повідомляє Обозреватель.

Однак через деякий час стало відомо, що все-таки цей інцидент ніяк не був пов'язаний зі скандальним інтерв'ю артистки. За словами юристів, справа в тому, що за юридичною адресою, де повинна була розташовуватися компанія Лорак, її не виявилося, йдеться в "Комсомольській Правді"﻿.

"У базі юросіб ставиться відмітка про те, що відомості недійсні. З цього моменту у ТОВ є якийсь час, щоб змінити ситуацію, зв'язавшись із перевіряльниками. Якщо ж цього не відбувається, податкова починає процедуру ліквідації організації, яка триває кілька місяців" , – роз'яснив юрист.

Нагадаємо, раніше українська виконавиця Оля Полякова записала відео-підтримку на адресу співачки Ані Лорак, яка раніше заявила про домагання з боку продюсера Костянтина Меладзе. Так, Полякова зізналася, що зіткнулася з аналогічною ситуацією.

Крім того, українська виконавиця Анастасія Приходько прокоментувала скандал про домагання з боку продюсера Костянтина Меладзе. Приходько спростувала цю інформацію, сказавши, що "їй такі пропозиції не надходили".