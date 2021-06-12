Прогноз курсу валют на тиждень

На тижні, що минає зміцнення гривні до долара і євро продовжилося, попри масивні інтервенції з купівлі валюти, проведені Національним банком. Регулятору вдалося лише дещо загальмувати процес і взяти його під свій контроль.

Торги на міжбанківському валютному ринку відкрилися в понеділок, 7 червня на позначці 27,20 / 27,30 гривень (відповідно, «бід» / «оффер»). Нерезиденти, які запланували придбання великого пакета облігацій внутрішньої держпозики на аукціоні 8 червня, з самого ранку почали великі продажі іноземної валюти. Обсяги пропозиції виросли настільки, що загрожували обвалом долара; природно, це не влаштовувало нерезидентів. Національний банк з'явився на ринку і провів кілька поспіль інтервенцій з купівлі валюти, щоб хоч трохи врівноважити попит і пропозицію. Це повторилося й у вівторок, і в середу. Лише один день - у четвер 10 червня - на міжбанківському валютному ринку спостерігався відносний спокій, і втручання регулятора не знадобилося. У п'ятницю 11 червня пропозиція знову сильно перевищила попит, і Національний банк вийшов з черговою інтервенцією.

У підсумку, за чотири дні, проведених на ринку, НБУ поповнив золотовалютні резерви на 375 млн доларів. Закрили тиждень на позначці 27,02 / 27,0375 гривень - на 22 копійки на позиції «бід» і на 23,55 копійки на позиції «оффер» нижче, ніж тижнем раніше.

Готівковий долар на минулому тижні продовжив падати синхронно з безготівковим, але цінник на нього знизився несуттєво. Вранці понеділка 7 червня в Києві продавали готівковий долар по 27,18-27,20 гривень. До вечора п'ятниці 11 червня продаж готівкового «американця» в столиці впала до 27,05-27,06 гривень; за такою ж ціною його продають вранці суботи. Таким чином, готівковий долар за тиждень подешевшав на 13-15 копійок.

Євро на міжнародному валютному ринку FOREX на минулому тижні робив різкі рухи. У середу 9 червня він виріс до 1,2217 долара, але потім почав падати і в п'ятницю 11 червня опустився до 1,2093 долара, встановивши новий місячний мінімум. Падіння прибутковості європейських облігацій після слів члена Керуючої ради ЄЦБ Клааса Кнута про те, що Європейський центральний банк може контролювати інфляцію, викликало сильне падіння євро проти провідних світових валют, в першу чергу проти долара США. Закрили тиждень на позначці 1,2107 - на 58 пунктів нижче, ніж тижнем раніше. В Україні готівковий євро за тиждень подешевшав на 15 копійок. Вранці понеділка 7 червня євро в столиці продавали по 33,00-33,02 гривні. До вечора п'ятниці 11 червня цінник на готівковий євро опустився до 32,85-32,87 гривень.

Заява міністра фінансів Росії Антона Силуанова про виключення американського долара зі структури Фонду національного добробуту, а також підвищення ставки Центробанку Росії відразу на 50 базисних пунктів, до 5,50%, сприяли сильному зміцненню російського рубля на минулому тижні. У п'ятницю йому вдалося пробити підтримку на рівні 72 рубля за долар і дійти до позначки 71,55 рубля. Закрили тиждень на позначці 71,95 рубля за долар - на 91 копійку краще, ніж тижнем раніше. Завдяки тому, що гривня і рубль зміцнювалися синхронно, ціна готівкового рубля за тиждень практично не змінилася: в Києві його продавали по 3,70-3,75 гривень за 10 рублів.

Що ж очікує долар, євро та рубль наступного тижня?

Поновлення інтересу іноземних інвесторів до українських цінних паперів передбачає, що великі продажі іноземної валюти для покупок ОВДП продовжаться і наступного тижня. Національний банк, так само як і наступного тижня, буде проводити політику стримування надмірного зміцнення національної валюти, але інтервенції, швидше за все, будуть проводитися вже на більш низьких рівнях. Це означає, що на наступному тижні може скластися ситуація, при якій долар опуститься нижче психологічного рівня 27 гривень. Готівковий долар при цьому також продовжить дешевшати: наступного тижня його продаватимуть в діапазоні 26,85 - 27,25 гривень.

Курс євро в Україні буде орієнтуватися на світовий валютний ринок FOREX і коливання долара до гривні. Діапазон коливань євро зрушимо трохи нижче: 1,1970-1,2270 долара за євро. В Україні готівковий євро будуть продавати за ціною від 32,50 до 33,20 гривень за один євро.

Російський рубль наступного тижня спробує продовжити зростання в напрямку 70-71 рублів за долар. В Україні готівковий рубль продаватимуть в інтервалі 3,68-3,78 гривні за 10 російських рублів.