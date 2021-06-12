Які кольори в одязі і косметиці старять жінок

Український дизайнер Андре Тан назвав типові помилки жінок в одязі і косметиці, які суттєво додають їм року, повідомляє Обозреватель.

Так, в ексклюзивному матеріалі модельєр зізнався, що в першу чергу слід уникати поєднання червоного і чорного кольорів в образі.

"Таку комбінацію не слід застосовувати особливо жінкам за 40, оскільки поєднання чорного і червоного додає автоматично +10 років" , – розповідав Тан.

Слід уникати поєднання червоного і чорного кольорів в образі. Джерело: Depositphotos

Також потрібно відмовитися від неонових кольорів в одязі і від великого квіткового принта, які істотно старять.

Жінкам за 40 років потрібно відмовитися від неонових кольорів в одязі і великого принта. Джерело: Depositphotos

Крім одягу необхідно звернути увагу на косметику. Жінкам за 40 років не слід наносити надмірну кількість засобів для макіяжу. Крім того, щоб не зістарити образ, слід вибирати натуральний манікюр і забути про образ "жінки-кішки". Тан рекомендує робити акцент на природності.

"Також у вас має бути волосся природного кольору. Якщо ви все життя були пекучою блондинкою, тоді необхідно додати в відтінок трохи натуральності і пограти з методом фарбування" , – пояснював дизайнер.

Жінкам за 40 років необхідно робити акцент на натуральності. Джерело: Depositphotos

Освіжити образ і омолодити себе на 10 років, як мінімум, допоможе нова стрижка. Так, за словами Андре Тана, жінкам за 40 років потрібно вибирати короткі стрижки, наприклад, каре. Новий образ дозволить мати молодший вигляд, відкриє шию і приховає недоліки обличчя.