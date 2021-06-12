Генштаб оцінив рік спецстатусу України в НАТО
Рік тому Україна набула статусу партнера НАТО з розширеними можливостями. Підсумки цього року підбили в Генштабі, повідомляє Кореспондент.
Так, серед основних переваг спецстатусу там назвали:
- збільшення переліку заходів підготовки персоналу і підрозділів, в тому числі участь у навчаннях НАТО з тематики колективної безпеки (стаття 5 Північноатлантичного договору),
- допуск до навчань з кібербезпеки,
- поглиблення обміну інформацією,
- збільшення представництва в штабах і структурах НАТО на посадах, які закриті для інших країн-партнерів.
"Подальше ефективне використання статусу ЕОР сприятиме досягненню Україною відповідних військових критеріїв набуття повноправного членства в НАТО - стратегічної мети нашої зовнішньої політики", - зазначили в Генштабі.
Там зазначають, що вступ України в НАТО сприятиме зміцненню оборонного потенціалу не тільки нашої країни, а й посилення Організації Північноатлантичного договору.
"Уже сьогодні Збройні сили України є справжнім щитом Європи і роблять колосальний внесок у зміцнення європейської безпеки. Статус країни-партнера НАТО з розширеними можливостями розкриває перед нашою державою та її Збройними силами нові горизонти і в той же час покладає серйозну відповідальність", - йдеться в повідомленні.