Генштаб оцінив рік спецстатусу України в НАТО

Рік тому Україна набула статусу партнера НАТО з розширеними можливостями. Підсумки цього року підбили в Генштабі, повідомляє Кореспондент.

Так, серед основних переваг спецстатусу там назвали:

збільшення переліку заходів підготовки персоналу і підрозділів, в тому числі участь у навчаннях НАТО з тематики колективної безпеки (стаття 5 Північноатлантичного договору),

допуск до навчань з кібербезпеки,

поглиблення обміну інформацією,

збільшення представництва в штабах і структурах НАТО на посадах, які закриті для інших країн-партнерів.

"Подальше ефективне використання статусу ЕОР сприятиме досягненню Україною відповідних військових критеріїв набуття повноправного членства в НАТО - стратегічної мети нашої зовнішньої політики" , - зазначили в Генштабі.

Там зазначають, що вступ України в НАТО сприятиме зміцненню оборонного потенціалу не тільки нашої країни, а й посилення Організації Північноатлантичного договору.