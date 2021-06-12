Прикордонники виявили 400 ящиків сигарет серед заморожених вишень
У пункті пропуску "Порубне" співробітники Державної прикордонної служби України серед заморожених вишень виявили 400 ящиків контрабандних сигарет, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Перемістити товар на вантажівці намагався українець, який прямував до Румунії.
"Вантажівку зупинили сьогодні вранці в пункті пропуску" Порубне" співробітники Держприкордонслужби разом з представниками СБУ та митниками. Товар знайшли при здійсненні поглибленого огляду вантажного транспортного засобу "ДАФ". За документами, водій, громадянин України, перевозив" заморожену вишню", - йдеться в повідомленні Держприкордонслужби.
Так, при проведенні спільного огляду серед коробок з вишнями виявлено близько 400 ящиків з тютюновими виробами.
Вартість товару і точну кількість встановлюється.