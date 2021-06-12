Легенду світового боксу пограбували: обіцяна нагорода

Дім легендарного американського боксера Флойда Мейвезера, який заробив за кар'єру понад мільярд, пограбували. Боксер обіцяє винагороду в 100 тисяч доларів за будь-яку допомогу в затриманні злочинців. Суму вкраденого не озвучували, повідомляє Сегодня.

"Один з моїх будинків був пограбований в Лас-Вегасі. Вони вкрали багато цінних сумок та інших досить цінних речей. Я обіцяю не менше 100 000 доларів за інформацію, яка приведе до повернення моїх речей" , – написав він.

Мейвезер не назвав, яка саме "цінна сумка" або річ були вкрадені. У його колекції були сумка зі шкіри біло-чорного крокодила вартістю 125 000 доларів, також він має велику колекцію Hermes, включаючи сумки з крокодилячої шкіри і шкіри страуса, кожна вартістю не менше 35 тисяч доларів, пише eminetra.co.uk﻿.

"Мій дім – це місце, де панує самота, спокій, відпочинок і комфорт. Коли хтось порушує це святилище, це заважає і заподіює біль" , – додав боксер.

Пограбування сталося всього через кілька днів після його поєдинку з Логаном Полом. Мейвезер не зміг нокаутувати любителя, зате заробив понад 50 мільйонів доларів.