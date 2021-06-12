Виявлено нові види коронавiруса у кажанів

Вчені Китайської академії наук і Шаньдунського університету провели дослідження по еволюційному походженню SARS-CoV-2 і виявили 24 нових види коронавируса у кажанів. Результати опубліковані в журналі Cell, повідомляє Лента.Ру.

Експерти вивчили зразки слини і продуктів життєдіяльності 342 кажанів, зібрані в період з травня 2019 року по листопад 2020 го. У матеріалі дослідники виявили більше двох десятків геномів COVID-19 і виявили чотири коронавируса, схожих з SARS-CoV-2, який став причиною пандемії.

За словами вчених, віруси, пов'язані з SARS-CoV-2, продовжують циркулювати в популяціях кажанів. Експерти підкреслили, що кажани є відмінним природним резервуаром для патогенів, що викликають важкі захворювання у людей.

"Крім кажанів і людей, коронавірусна інфекція може заражати багатьох домашніх і диких тварин, в тому числі свиней, велику рогату худобу, мишей, кішок, собак, курей, оленів і їжаків", - йдеться в публікації.

Раніше вчені з Всеіндійського інституту медичних наук в Делі виявили три мутованих штаму коронавируса, загрозливі в тому числі вакцинованих громадянам. За словами експертів, вакциновані пацієнти заразилися лінією вірусу B.1.617, в яку входять три штами з численними мутаціями.