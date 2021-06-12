Приходько лежала в психлікарні і хотіла змінити стать

Українська співачка Анастасія Приходько розповіла кілька незвіданих фактів з її життя. Артистка зізналася, що одного разу лежала в психлікарні ще в юному віці, а також подумувала змінити стать, повідомляє Обозреватель.

Шокуючі історії про себе Приходько розповіла на своїй сторінці в Instagram. Як виявилося, співачка вважала себе некрасивою і навіть огидною. Ці думки наштовхнули її на те, що вона хотіла змінити стать і бути трансгендером.

"Замість речей старшого брата, які я доношувала, я одягла мамині модні ботильйони в школу, щоб мати красивий вигляд і коротку сукню, через яку бабуся назвала мене проурсеткою. Я ніколи не чула від батьків про себе" красива "або хоча б" симпатична ". Я захотіла змінити стать і думала, що хлопчиком мені буде простіше" , – розповідала в фотоблозі зірка.

Також артистка поділилася фактом, який трапився з нею в 16 років. Саме в цьому віці вона потрапила в психіатричну лікарню після того, як її сильно побили хлопці.

"У 16 років мене побили троє хлопців і від останнього удару я вдарилася скронею об цеглу і мене забрали в психіатричну лікарню з моторошним струсом, де в ніч від страху я втекла з лікарні" , – зізнавалася співачка.

Коротко про знаменитість:

Анастасія Приходько – українська співачка, громадський і політичний діяч. У неї є троє дітей: 11-річна донька Нанна, яку зірка народила від абхазького бізнесмена Нурі Кухілава, 6-річний син Гордій і двомісячний син Лука від другого чоловіка, бізнесмена Олександра.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Приходько зізналася, як під час третьої вагітності вона складала заповіт. За словами співачки, вона боялася померти під час пологів. Зірка також зізналася, що пологи були складними.