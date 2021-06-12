Країни G7 мають намір "вбити" ДВС

Глави держав закликають відмовитися від автомобілів з дизельними і бензиновими моторами на користь екологічно чистих транспортних засобів, повідомляє Автоцентр.

«Велика сімка» має намір виділити додаткову фінансову допомогу країнам, що розвиваються. Ці кошти будуть спрямовані на скорочення вуглецевих викидів та перехід на більш екологічні транспортні засоби. Таким чином глави держав G7 внесуть свою лепту у вирішення проблем по боротьбі зі змінами клімату. Поки чіткої стратегії на цей рахунок немає.

Єдиний позначений момент - терміни. На думку «сімки», відмовитися від неекологічних транспорту повинні до 2030 року. До цього моменту частка автомобілів з ДВС на ринку мінімізується, а покупцям в основному будуть пропонувати класичні електрокари, гібриди і водневі автомобілі.

Цю ініціативу підтримав і президент США Джо Байден. Він вірить у важливість інвестицій в цю розвивається галузь. Надалі вона дозволить боротися зі змінами клімату. Варто відзначити, що, на відміну від інших країн «Великої сімки» (Великобританія, Німеччина, Італія, Канада, Франція, Японія), США не поспішають заявляти про повну відмову від автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння.