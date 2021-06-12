У Великій Британії виявили віспу мавп

У Великій Британії виявили 3 випадки віспи мавп. Загалом віспа може передаватися людині від тварин. Виявлені випадки цього вірусного захворювання дуже схожі за клінічними ознаками на натуральну віспу, проте менш загрозливі, повідомляє 24 Канал.

Працівники охорони здоров'я Великої Британії підтвердили 2 випадки у північному Уельсі та один у Ліверпулі на північному заході Англії.

Зазвичай віспа мавп зустрічається у віддалених районах центральної та західної Африки, поблизу тропічних лісів.

На щастя, летальних випадків від віспи мавп у Великобританії ще не зафіксовували.

Що відомо про віспу мавп

Віспа мавп – це рідкісне вірусне зоонозне захворювання, симптоми якого у людини схожі з симптомами, які спостерігалися в минулому у пацієнтів з натуральною віспою, проте менш серйозні.

Вірус віспи мавп схожий з натуральною віспою людини – хворобою, яка була повністю подолана в 1980 році. Хоча віспа мавп протікає набагато легше, вона може привести до фатального результату.

Інкубаційний період віспи мавп зазвичай становить від 6 до 16 днів, але може коливатися в діапазоні від 5 до 21 дня.

Від віспи мавп немає специфічного лікування або вакцини, проте попередня вакцинація проти натуральної віспи є високоефективною профілактикою віспи мавп.