Байден проведе окрему пресконференцію після зустрічі з Путіним
Президент США Джозеф Байден має намір провести окрему пресконференцію після зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Хоча ми до сих пір завершуємо роботу над форматом зустрічі з президентом Путіним і його делегацією, ми можемо підтвердити деякі деталі, в тому числі... окрему прес-конференцію Байдена після зустрічі", - написала кореспондентка газети Wall Street Journal Вівіан Салама.
Зустріч Байдена і Путіна відбудеться в Женеві 16 червня.