Шестиразовий чемпіон світу з Білорусі помер в Росії

Шестиразовий чемпіон світу з ковзанярського спорту Ігор Железовскій помер на 59-му році життя. Причини смерті спортсмена не уточнюються, повідомляє Обозреватель.

Прощання і похорон відбудуться в понеділок, 14 червня.

"За нашими відомостями, Железовскій помер сьогодні о 07:15. Це передчасна втрата, він легенда нашого спорту." , - зазначила Баришева.

Железовскій народився в Орші в 1963 році. У 1984 році закінчив закінчив Білоруський інститут фізичної культури (1984). За свою кар'єру п'ять разів вигравав чемпіонат Радянського Союзу. Шість разів завойовував золото на чемпіонатах світу в спринтерському багатоборстві.

Ігор Железовскій. Джерело: Газета.ру

У послужному списку Ігоря Миколайович бронзова медаль Олімпіади-88 в в Калгарі на дистанції 1000 метрів. У 1994 році Железовскій, представляючи Білорусь, на цій же дистанції взяв "срібло" Олімпіади в Ліллехаммері.