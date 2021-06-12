У США викинуть 60 млн доз вакцини Johnson & Johnson

У США вирішили викинути 60 мільйонів доз вакцини компанії Johnson & Johnson, повідомляє Кореспондент.

Знищать вакцини, вироблені на заводі Emergent BioSolutions в Балтіморі. Причиною стало її забруднення ключовим інгредієнтом, який використовують для виробництва AstraZeneca.

Водночас управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів планує дозволити поширення в США або відправку в інші країни близько 10 мільйонів доз з цього заводу. Але вони попередять регулюючі органи про те, що не можуть гарантувати, що Emergent BioSolutions дотримувалася належної виробничої практики.

Завод поки закрили на два місяці. Що будуть робити з ще 170 мільйонами вироблених доз вакцини поки не вирішили.