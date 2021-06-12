Вакарчук розійшовся зі своєю дружиною

Вакарчук розійшовся зі своєю дружиною

Лідер українського гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук повідомив, що розлучається зі своєю дружиною Лялею Фонарьова. Подружжя вирішило розійтися після більш ніж 20 років "щасливою і насиченою радістю життя, повідомляє Телеграф.

Про це співак поділився на своїй офіційній сторінці в Facebook.

"Я дуже рідко пишу про особисте, але цей пост саме такий. Пишу його, перш за все, для того, щоб убезпечити свою родину, близьких і друзів від зайвих питань і незручностей. Сталося так, що після більш ніж 20 років щасливого і насиченого радістю життя, наші з Лялею дороги розійшлися. Причини цього залишаються нашої з Лялею особистою справою.
Ляля і я завжди були, є і будемо близькими людьми. Я безмежно вдячний їй за понад двадцять років, ми пройшли разом. За любов, мудрість, за опору. Вдячний за нашу доньку Діану. Вдячний за все. Життя продовжується. Я сподіваюся, що воно подарує кожному з нас досить щасливих моментів ", - написав Вакарчук у пості.
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Музикант не любить ділитися подробицями особистого життя. Відомо, що Ліля Фонарьова є стилістом. З коханою Вакарчук виховує її доньку Діану від першого шлюбу.

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