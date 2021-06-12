Вакарчук розійшовся зі своєю дружиною

Лідер українського гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук повідомив, що розлучається зі своєю дружиною Лялею Фонарьова. Подружжя вирішило розійтися після більш ніж 20 років "щасливою і насиченою радістю життя, повідомляє Телеграф.

Про це співак поділився на своїй офіційній сторінці в Facebook.

"Я дуже рідко пишу про особисте, але цей пост саме такий. Пишу його, перш за все, для того, щоб убезпечити свою родину, близьких і друзів від зайвих питань і незручностей. Сталося так, що після більш ніж 20 років щасливого і насиченого радістю життя, наші з Лялею дороги розійшлися. Причини цього залишаються нашої з Лялею особистою справою.

Ляля і я завжди були, є і будемо близькими людьми. Я безмежно вдячний їй за понад двадцять років, ми пройшли разом. За любов, мудрість, за опору. Вдячний за нашу доньку Діану. Вдячний за все. Життя продовжується. Я сподіваюся, що воно подарує кожному з нас досить щасливих моментів ", - написав Вакарчук у пості.

Музикант не любить ділитися подробицями особистого життя. Відомо, що Ліля Фонарьова є стилістом. З коханою Вакарчук виховує її доньку Діану від першого шлюбу.