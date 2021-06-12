Гороскоп на 13 червня: що чекає завтра всі знаки Зодіаку

Гороскоп на неділю, 13 червня, радить Близнюкам завтра зупинитися й уважно озирнутися по сторонах, повідомляє УНИАН.

Овен

Утримайтеся завтра від відповідальних рішень і активних дій у сфері професійної діяльності. Не намагайтеся занадто опиратися на партнерів і не чекайте допомоги від близьких.

Телець

Завтра вам доведеться зіткнутися з багатьма проблемами у відносинах з оточуючими. Якщо ви не підете на компроміс, ситуація загостриться до крайнощів.

Близнюки

Не виключена несподівана пропозиція або зустріч з давніми партнерами по бізнесу, однак поспішність або сконцентрованість на особистих інтересах може перешкодити здійсненню задумів. Завтра вам краще зупинитися і уважно озирнутися по сторонах.

Рак

Неділя обіцяє спокій і рівновагу. Завтра ви зможете стати господарем становища. Протипоказані тривалі поїздки й подорожі. День присвятіть спокійному відпочинку або улюбленому захопленню.

Лев

Ваше вміння проаналізувати як свою поведінку, так і поведінку партнера завтра допоможе уникнути непорозумінь. Дотримуйтесь дієти, відмовтеся від жирної їжі, можете поголодувати.

Діва

Перша половина дня буде пов'язана з несподіваними звістками, пригодами або нестандартними ситуаціями. Дуже сприятливий час для сімейних відносин.

Терези

Завтра ймовірно нове знайомство або якась звістка, яке може докорінно змінити ваш спосіб життя. Можливо, вам доведеться приймати серйозні рішення.

Скорпіон

Неділя може виявитися дуже напруженою. Жінкам не слід розраховувати на заступництво долі. Прагнення жорстко відстоювати свої інтереси може прийти в протиріччя з бажаннями супутника.

Стрілець

Завтра ймовірні захворювання, травма або емоційний стрес. Для особистих відносин характерна деяка нестабільність. Надлишок вашої внутрішньої енергії може налякати оточуючих.

Козеріг

Ймовірне поліпшення фінансового становища або задоволення від вдалої покупки. Для жінок велика можливість нового знайомства. Чоловікам зірки рекомендують уникати галасливих компаній і застілля.

Водолій

Удача може завтра відвернутися від вас в будь-який момент. Слід бути обережними, оскільки можливе виникнення конфлікту з кимось із близьких. У цей день не плануйте зустрічей з друзями.

Риби

День пов'язаний з духовним перетворенням, отриманням космічної енергії, моральним очищенням. Поїздки, зустрічі та нові справи принесуть позитивні результати.