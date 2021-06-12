Наймодніші купальники весна- літо 2021

Літо – у самому розпалі, тому модницям варто поспішити з вибором трендового купальника. Перебуваючи на пляжі, кожна жінка хоче виглядати привабливо і впевнено, і для цього їй потрібен відповідний модний купальник, який зміг би підкреслити її фігуру. Які вироби пропонують одягати дизайнери цього літа – читайте далі, повідомляє 24 Канал.

Кожного літа в пляжній моді з’являються свої тенденції. Окрім модних однотонних купальників, які завжди будуть в тренді, дизайнери радять звернути увагу на купальники з фігурними вирізами або тонкими шлейками, бікіні з морськими візерунками, вироби у техніці кроше, суцільні моделі у спортивному стилі й купальники неонових кольорів.

Відтінки шоколаду

Купальники коричневої колірної гами влітку будуть в тренді. Щоб продемонструвати знання модних трендів, достатньо буде придбати мінімалічтичний виріб шоколадного відтінку.

На світлій шкірі такі купальники матимуть контрастний вигляд, а на смаглявій створять ефект "другої шкіри".

Трендові купальники весна – літо 2021 / Vogue

Фігурні вирізи

Вирізи цього сезону на піку популярності. Вони є на джинсах, водолазках, сукнях, а тепер перекочували на купальники.

За даними аналітичної платформи Lyst, купальники з вирізами цього сезону найпопулярніший фасон в інтернеті – за останній час кількість запитів у місяць зросла на 39%.

Трендові купальники весна – літо 2021 / Vogue

Тонкі шлейки

Тонкі шлейки на купальнику – один з найпривабливіших фасонів. Зараз в тренді як закриті моделі зі спокусливими шлейками, що підкреслюють витончену жіночу фігуру, так і купальники-бікіні, які дуже любить усе сімейство Кардашян-Дженнер.

Трендові купальники весна – літо 2021 / Vogue

Неонові відтінки

Флуоресцентні кольори створені для того, щоб їх носити влітку. Неонові кольори вигідно підкреслюють засмагу та привертають увагу на пляжі. Стилісти радять приміряти колір фуксії, насиченого зеленого та помаранчевого.

Трендові купальники весна – літо 2021 / Vogue

Трендові купальники весна – літо 2021 / Vogue

Морські візерунки

Морські зірки, мушлі і корали прикрашатимуть бікіні та суцільні купальники. Тренд на морські мотиви задала модельєрка Донателла Версаче, присвятивши колекцію Versace весна – літо 2021 морській стихії Атлантиди.

Трендові купальники весна – літо 2021 / Vogue

Ретро

Цього літа дизайнери пропонують звернути увагу на закритий купальник без бретельок або купальник хал тер з вирізом у формі серця.

Трендові купальники весна – літо 2021 / Vogue

Спорт

Спортивні речі вже давно займають значну частину нашого гардеробу, тож тепер йому знайшлося місце і на пляжі. Такі купальники мають не менш спортивний вигляд, ніж спокусливі бікіні.

Трендові купальники весна – літо 2021 / Vogue

Кроше

У техніці кроше популярність на початку сезону здобули панами, а вже зараз цієї техніки не залишились осторонь купальники. Обирайте такі купальники та поєднуйте з модним головним убором, як це робить Белла Хадід.

Трендові купальники весна – літо 2021 / Vogue