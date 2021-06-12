Білоруські біженці влаштували протести на кордоні з Литвою

У Литві повідомляють про напруженої ситуації на кордоні з Білоруссю. Білоруські біженці розбили табір і влаштували протести, повідомляє РБК-Україна.

У Литві стверджують, що білоруські протестувальники розбили табір недалеко від кордону з литовським Медінкаєм. Їх мета - заблокувати комерційне сполучення з Білоруссю, чинити тиск на режим Лукашенка, привернути увагу до того, що репресії в Білорусі тривають.

Однак литовській владі довелося перервати незаплановану акцію на своєму кордоні з кількох причин. Дозвіл на проведення акції протесту з блокування дороги було подано на 14 червня, але білоруси влаштували її завчасно.

Зараз в таборі протесту з наметами, прапорами і антилукашенківською агітацією як і раніше знаходяться кілька десятків активістів.

Незаконна міграція білорусів до Литви прискорилася після того, як Олександр Лукашенко пригрозив відправити "наркотики і мігрантів" через кордон.

Литовські депутати стверджують, що до 300 нелегальних мігрантів можуть відправитися в країну вже в найближчий тиждень, тому не виключають будівництво табору для біженців.