Ломаченко - Накатані: прогноз букмекерів на бій

Екс-чемпіон світу Василь Ломаченко в Лас-Вегасі проведе бій проти японця Масайоші Накатані. Поєдинок пройде в ніч з 26 на 27 червня за Києвом, повідомляє УНИАН.

На думку букмекерів, Ломаченко є беззаперечним фаворитом цього бою.

Так, на перемогу українського боксера дається коефіцієнт 1,05. У той же час на Накатані можна зробити ставку з коефіцієнтом 8,00.

Нічия традиційно вважається найменш вірогідним результатом - на неї виставлений коефіцієнт 21,00.

Ломаченко - Накатані: перед боєм