Ломаченко - Накатані: прогноз букмекерів на бій
Екс-чемпіон світу Василь Ломаченко в Лас-Вегасі проведе бій проти японця Масайоші Накатані. Поєдинок пройде в ніч з 26 на 27 червня за Києвом, повідомляє УНИАН.
На думку букмекерів, Ломаченко є беззаперечним фаворитом цього бою.
Так, на перемогу українського боксера дається коефіцієнт 1,05. У той же час на Накатані можна зробити ставку з коефіцієнтом 8,00.
Нічия традиційно вважається найменш вірогідним результатом - на неї виставлений коефіцієнт 21,00.
Ломаченко - Накатані: перед боєм
- Василь Ломаченко свій попередній бій провів 17 жовтня. У бою за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі він програв Теофімо Лопесу одноголосним рішенням суддів і втратив всі свої пояси. Всього на рахунку українця 14 перемог (10 нокаутом) при 2 поразках.
- Накатані в попередній раз виходив на ринг 12 грудня минулого року. Він технічним нокаутом виграв у Фелікса Вердехо і завоював пояс Інтерконтинентального чемпіона WBO. Всього на рахунку 32-річного японця 19 перемог (13 нокаутом) і 1 поразка.
- Накатані, як і Ломаченко, програвав Теофімо Лопесу рішенням суддів. Бій відбувся в 2019 році.
- У травні в мережі з'явився промо-ролик до бою Ломаченко - Накатані.