Volkswagen показала свій самий топовий седан

Оригінальний автомобіль з нестандартним дизайном виглядає відмінно, повідомляє Автоцентр.

Volkswagen не позбавлений частки здорового авантюризму і знаходить можливість здивувати своїх шанувальників нестандартними рішеннями, які присутні в багатьох моделях. Крім того, компанія періодично презентує оригінальні концепції, що виводять любов до експериментів на новий рівень.

На цей раз німецький виробник переробив седан VW Arteon. Новинка знаходиться в статусі концепту і отримала приставку в назві Big Sur в честь мальовничій прибережної зони в штаті Каліфорнія (США). Автомобіль заснований на модифікації моделі SEL Premium R-Line. Кузов покрили вінілової плівкою яскраво-зелено кольору, на укладку якої фахівці витратили близько 50 годин.

Седану Фольксваген Артеон переробили решітку радіатора, бампер доповнили зробленим на замовлення сплиттером, а на кормі встановили невеликий лип-спойлер. Їздить концептуальний Arteon на 20-дюймових глянсових дисках Rotiform TUF-R. Автомобілю занизили на 38 мм дорожній просвіт, щоб надати більш спортивний вигляд.

У рух Volkswagen Arteon Big Sur призводить 2,0-літровий чотирициліндровий турбодвигун потужністю 268 к.с. і 350 Нм крутного моменту, який працює в парі з 8-ступінчастою автоматичною коробкою передач і переднім приводом. Чи отримає така версія серійне продовження, в компанії не уточнили.