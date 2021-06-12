У Києві обмежать рух по Північному мосту

У неділю, 13 червня, в Києві на Північному мосту частково обмежать рух транспорту, повідомляє Сегодня.

Про це пише прес-служба﻿ "Київавтодору".

"З 09:00 до 23:00 13 червня на Північному мосту частково обмежать рух транспорту" , – сказано в ньому.

У прес-службі повідомили, що на Північному мосту будуть виконають поточний ремонт покриття. Роботи виконуватимуть в напрямку проспекту Степана Бандери. У цей час рух на мосту буде частково обмежено.

Ремонтники вибрали неділю, щоб менше впливати на трафік.

Раніше ми повідомляли, що в Києві на шляхопроводі через залізницю на вулиці Льва Толстого частково обмежать рух транспорту. Так, рух буде обмежено з 23:00 24 квітня по 10 липня.

Нагадаємо, що в п'ятницю, 11 червня, в Києві на вулиці Братиславській запустили смугу для руху громадського транспорту. Незабаром такі смуги з'являться ще на кількох вулицях Києва.