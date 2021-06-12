Ще одна збірна не буде схиляти коліно перед матчами Євро-2020

Збірна Хорватії не схилятиме коліно на підтримку руху Black Lives Matter перед матчами Євро-2020, який стартував 11 червня, повідомляє УНИАН.

Про це розповiв капітан хорватської збірної Лука Модріч, передає BBC﻿.

"Наша позиція така: ми не будемо вставати на коліно. Ніякої особливої причини для такого рішення немає. Але ми обговорили це всередині команди і вирішили не вставати на коліно. Це не означає, що ми за расизм або підтримуємо дискримінацію у футболі", - сказав Модріч .

"Звичайно, ми не підтримуємо ці явища, але ми не вважаємо, що такий жест допомагає вирішити питання. Є багато інших способів боротьби з расизмом. Так що Хорватія не буде вставати на коліно" , - додав він.

Раніше у збірній Шотландії також відмовилися вставати на коліно перед матчами Євро-2020.

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