Ще одна збірна не буде схиляти коліно перед матчами Євро-2020
Збірна Хорватії не схилятиме коліно на підтримку руху Black Lives Matter перед матчами Євро-2020, який стартував 11 червня, повідомляє УНИАН.
Про це розповiв капітан хорватської збірної Лука Модріч, передає BBC.
"Наша позиція така: ми не будемо вставати на коліно. Ніякої особливої причини для такого рішення немає. Але ми обговорили це всередині команди і вирішили не вставати на коліно. Це не означає, що ми за расизм або підтримуємо дискримінацію у футболі", - сказав Модріч.
"Звичайно, ми не підтримуємо ці явища, але ми не вважаємо, що такий жест допомагає вирішити питання. Є багато інших способів боротьби з расизмом. Так що Хорватія не буде вставати на коліно", - додав він.
Раніше у збірній Шотландії також відмовилися вставати на коліно перед матчами Євро-2020.
Євро-2020: що потрібно знати
- Через пандемію коронавірусу чемпіонат Європи був перенесений на 2021 рік, проте збереже назву "Євро-2020". Турнір стартував 11 червня - церемонія відкриття пройшла в Римі. Триватиме він до 11 липня.
- Турнір вперше в історії проходить в 11 різних країнах. Спочатку планувалося провести Євро в 12 країнах, але ірландський Дублін був виключений з числа господарів.
- Матчі Євро-2020 проходять з глядачами, але трибуни заповнюються не на 100%.
- Вперше в історії чемпіонатів Європи на турнірі використовується система відеодопомоги арбітрам - VAR.
- У травні була представлена офіційна пісня Євро-2020.
- Букмекери зробили свій прогноз на переможця турніру.